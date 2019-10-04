|رقم الخبر: 265202
|تاريخ النشر: تشرين الأول 02, 2019
|الوقت: 20:05
|الاقسام: محليات
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في كلمته أمام سماحة القائد العام للقوات المسلحة؛
اللواء سلامي: أي حرب جديدة ستؤدي الى نهاية الكيان الصهيوني
قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، انه في ضوء القوة الرادعة للثورة الاسلامية والتي بلغت ذروتها اليوم، ونظرا لتراجع مصداقية التهديدات وقوة امريكا، فإن الكيان الصهيوني لم يعد يشكل تهديدا وان ادنى حماقة تصدر عن هذا الكيان الصهيوني ضد ايران، ستؤدي الى ازالته من الوجود.
وفي كلمة له اليوم الاربعاء خلال استقبال سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة، حشدا من كبار قادة وكوادر حرس الثورة الاسلامية، اشار اللواء سلامي الى ان ستراتيجية المقاومة الفاعلة التي تشكل دعامة الصمود لدى العالم الاسلامي ومستضعفي العالم، تمكنت اليوم من تقويض الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الاعداء وافشالها.
واضاف، انه نظرا لانعدام مصداقية القوة العسكرية للاعداء، فقد اصبح تعاظم القدرات الرادعة والدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر وضوحا ومصداقية من ذي قبل على صعيد العالم.
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