في كلمته أمام سماحة القائد العام للقوات المسلحة؛ اللواء سلامي: أي حرب جديدة ستؤدي الى نهاية الكيان الصهيوني قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، انه في ضوء القوة الرادعة للثورة الاسلامية والتي بلغت ذروتها اليوم، ونظرا لتراجع مصداقية التهديدات وقوة امريكا، فإن الكيان الصهيوني لم يعد يشكل تهديدا وان ادنى حماقة تصدر عن هذا الكيان الصهيوني ضد ايران، ستؤدي الى ازالته من الوجود.