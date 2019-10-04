*سريع: قمنا بتأمين أكثر من 150 كلم مربعاً في المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله" *قتلى وجرحى مرتزقة بقصف صاروخي في الجوف

وعبد الملك الحوثي لـ غريفيث: من المهم أن يكف الطرف الآخر عن العدوان

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن القوات المسلحة أوقفت العديد من الضربات الاستراتيجية التي لا تقل عن ضربة أرامكو حجماً وتأثيراً حرصاً على السلام، متوعداً التحالف السعودي بضربات موجعة إذا لم يلتزم بالمبادرة الأخيرة.

المشاط وخلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث أكّد الالتزام بمبادرة إعلان وقف استهداف الأراضي السعودية مقابل وقف العدوان ورفع الحصار، وإطلاق سراح المئات من الأسرى من جانب واحد.

كما اتَّهم التحالف بعدم تقديم أي ترجمة على أرض الواقع وبتصعيد أعمال القرصنة، واحتجاز السفن الغذائيّة والنفطيّة.

كذلك أشار الى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي يضاعف من معاناة اليمنيين، محذراً من أن الحصار الذي تتعرض له الدريهمي في الحديدة يحرم سكانها من الغذاء والدواء.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث قد أشاد بمبادرة القوات المسلحة اليمنية للإفراج عن الأسرى.

بيان لمكتب المبعوث الأممي أشار إلى أن إطلاق سراح المحتجزين الأحادي الجانب هو مبادرة تساعد على تهيئة بيئة مؤاتية وعلى بناء الثقة لاستئناف عملية السلام في اليمن معرباً عن أمله في أن يحفز ذلك الأطراف على تجديد التزامهم بتبادل الأسرى والمحتجزين وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكد للمبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يزور صنعاء حاليا على أن المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى تدلل حرص اليمنيين على الاستقرار والحوار السياسي الشامل، محذراً بالقول" من المهم أن يستفيد الطرف الآخر منها وذلك بالكف عن العدوان ورفع الحصار".

وأشار السيد عبد الملك، وفقا لرئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، إلى "أن الخطوات الإنسانية الأخرى التي قدمتها لجنة الأسرى والمعتقلين في صنعاء مؤخرا من مبادرات متكررة بالإفراج عن مئات من الأسرى ومن طرف واحد تثبت عمليًا أننا نسعى إلى إنهاء هذه المعاناة التي نتجت بسبب العدوان".

وشدد على أنه من المهم أن تُقابل هذه الخطوة بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الأسرى والمعتقلين وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني.

كما تم نقاش أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة في هذه الظروف المواتية وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية بكل ما له صله بمعاناة شعبنا اليمني الذي يعاني من الحصار وما ترتب عليه.

الى ذلك كشف الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ المرحلة الثانية من عملية "نصرٌ من الله" كانت نتائجها تأمين أكثر من 150 كلم مربعاً.

وذكر في مؤتمر صحافي أنّ القوات المسلحة اليمنية نجحت في تحرير منطقتي الفرع والصوح وصولاً إلى المرتفعات المطلة على مدينة نجران.

سريع الذي أطلق على المرحلة الثانية من العملية اسم "عملية الشهيد أبو الحسنين"، قال إنّ القوات المسلحة اليمنية بدأت بمعنويات عالية في تنفيذ العملية بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر بعد استكمال الاستعدادات، ومشيراً إلى أن خسائر "العدو السعودي بلغت في المرحلتين أكثر من 350 مدرعة وآلية".

وفي التفاصيل، تحدث سريع عن أنّ المرحلة الثانية تمثلت في التقدم وتحرير مناطق واسعة ضمن محور نجران، وتحديداً في مناطق كتاف، ولفت إلى أنّ وحدات الاستطلاع والاستخبارات اضطلعت بدور مهم وساهمت بنجاح العملية بمرحلتيها.

وأضاف "وحدات مختلفة من قواتنا المسلحة أبرزها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي شاركت في العملية".

وفي هذا السياق، قال العميد سريع إنّ "القوة الصاروخية نفذت 6 عمليات، أبرزها استهداف مطار نجران بالصواريخ البالستية"، مضيفاً أنّ سلاح الجو المسير نفذ 16عملية منها بمشاركة القوة الصاروخية والمدفعية، وأن الدفاع الجوي نفذ 40 عملية منها التصدي لمروحيات الاباتشي وإجبارها على التراجع، بالإضافة إلى قيادات من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان شاركت في إدارة المعركة.

واعتبر أنّ "تنفيذ العملية بحسب الخطة يؤكد قدرة مقاتلينا على مواجهة مختلف ظروف المعركة"، مضيفاً "كلنا ثقة بقدرات عناصر القوات المسلحة على تنفيذ كافة المهام وصولاً إلى تحقيق النصر".

وأكد سريع أنّ العمليات العسكرية لن تتوقف إلاّ بتوقف العدوان، مضيفاً "قواتنا اغتنمت أسلحة نوعية ومن ضمنها أدلة تثبت دور القاعدة وداعش في القتال ضمن تحالف العدوان".

واستعرض سريع مشاهد تظهر سماح القوات المسلحة اليمنية بفرار قوات كبيرة من العدو.

ونوه العميد سريع إلى أنّ "طيران العدوان الحربي شارك بكثافة ونفذ أكثر من 600 غارة خلال القسم الثاني من عملية نصر من الله"، وقال إنّ "جهود العدو من الجو لإنقاذ قواته باءت بالفشل".

وفي هذا الإطار، قال سريع "مواقعنا المتقدمة أكثر قوة وتمت السيطرة على مواقع أكثر تقدما في نجران"، مشيراً إلى أنّ "العدو قصف المواقع والآليات التابعة له بعد فرار عناصره منها".

ورداً على من يسأل عن مصادر سلاح القوات المسلحة اليمنية، علّق سريع بالقول "سلاحنا من غنائمنا من العدو.. ما غنمناه في عملية نصر من الله نستطيع القتال به لأشهر".

وتوجه سريع للشعب اليمني بالقول "نتعهد لشعبنا بأننا لن نتردد في الدفاع عن وطننا وتأمينه وسنعمل لتحقيق ذلك عاجلاً أم آجلاً". وقال "كلنا ثقة بأن شعبنا المجاهد سيضاعف جهوده الداعمة للمؤسسة العسكرية".

هذا وأشاد سريع بالدور المشرّف والتاريخي لأبناء القبائل اليمنية الأصيلة. وتابع قائلاً "اليوم تترجم القوات المسلحة بالأفعال موقف القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب يوم الصمود الوطني".

الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية حذّر كل من يعتدي على الشعب اليمني، قائلاً "من يعتدي على شعبنا ويصادر حقه في الحياة بكرامة وحرية سنسلب منه بعون الله حياته وقوته".

وقال إن التاريخ سيسجل من وقف مع اليمن في هذه المرحلة من أبنائه الشرفاء وسيتذكر كل خائن ومرتزق ضد وطنه وشعبه.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن عن تفاصيل المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله" في محور نجران التي أطلقت في 25 آب/ أغسطس 2019.

وعرض في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، مشاهد عن العملية، مشيراً إلى أنها "أكبر عملية استدراج لقوات العدو والمخدوعين المغرر بهم منذ بدء العدوان، و هي من العمليات النوعية من حيث التخطيط والحجم والكثافة النيرانية والمساحة الجغرافية".

ميدانياً قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان، الثلاثاء، بقصف صاروخي طال تجمعاتهم في الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في الحزم مركز المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم.

وكان عدد من المرتزقة قتلوا في وقت سابق اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تسلل فاشلة في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف.