قالت محققة من الأمم المتحدة لوكالة "رويترز" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول إصلاح ما لحق بصورته من ضرر نتيجة مقتل الصحفي جمال خاشقجي عبر إصراره على وجود "طبقات فوق طبقات" في التسلسل الهرمي للسلطة تفصل بينه وبين قتلة خاشقجي.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد قال إنه يتحمل المسؤولية عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي "لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة"، وجاء كلامه في عرض تمهيدي لفيلم وثائقي بث على شبكة التلفزيون العامة الأميركية PBS.

وفي23 أيلول/سبتمبر أبدت 24 دولة أغلبها أوروبية قلقها العميق بشأن تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء منهم نساء وصحفيون في السعودية، وطالبت الدول في بيان مشترك لها، السعودية بكشف الحقيقة حول تفاصيل جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن السعودية استضافت وفداً من 4 أعضاء من منظمة مراسلون بلا حدود في نيسان/ إبريل الماضي للقاء مسؤولين كبار في المملكة بمن فيهم المدعي العام ووزير العدل السعوديين. وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار، الذي تحدث للمرة الأولى علنياً عن زيارة الوفد، إنّ الأخير طالب بإجراء تحقيق في مقتل الصحافي جمال خاشقجي واطلاق سراح فوري وغير مشروط لثلاثين صحافياً.

وفي الـ 19 من حزيران/يونيو أكّدت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد أنّ السعودية مذنبة في قتل الصحافيّ المعارض جمال خاشقجي، وكشفت عن "وجود أدلةٍ موثوقٍ بها على أنّ وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان متورط في قتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".

وأثارت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ضجة عالمية بعد قتله في قنصلية السعودية في اسطنبول، خصوصاً أن عدد من منفذي الجريمة من الدائرة المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان. ونفت السعودية أيّ دور لولي العهد في الجريمة وأعلنت توقيف عدد من الأشخاص في إطار التحقيق بينهم سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي.

وتحاكم السعودية 11 متهماً في إجراءات تكتنفها السرية لكن لم تعقد المحكمة سوى عدد قليل من الجلسات. ودعا تقرير من الأمم المتحدة إلى التحقيق مع الأمير محمد ومسؤولين كبار آخرين في السعودية على خلفية الجريمة.

في سياق آخر بعثت سفيرة السعودية لدى واشنطن ببطاقة تهنئة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية ليهود الولايات المتحدة، تمنت لهم فيها "سنة جديدة حلوة"، بحسب ما ذكرت شبكة “NBC نيوز” في تقرير الثلاثاء.

ووفقا للتقرير، فإنها المرة الأولى التي تبعث فيها السفارة السعودية برسالة لليهود الأميركيين.

وكتبت السفارة في بطاقة التهنئة "بمناسبة روش هشانا، ترسل صاحبة السمو السفيرة ريما بندر آل سعود تمنياتها لسنة جديدة سعيدة وحلوة". وأرفقت الرسالة بجملة "شانا طوفا سعيدة"، إلى جانب رسومات لتفاح وعسل ورمان، وهي الأطعمة التي تتضمنها ولائم رأس السنة العبرية.

وفي سياق متصل، سيحل المنتخب السعودي لكرة القدم، ضيفاً على نظيره الفلسطيني في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 في الصين، ولمونديال كأس العالم 2022 في قطر.

وذكر موقع "إسرائيل نيوز 24" أنها المرة الأولى التي يدخل بها وفد رسمي سعودي الأراضي الفلسطينية، وأن "إسرائيل" هي من تتحكم بالمعابر من وإلى الأراضي الفلسطينية.