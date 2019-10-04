* صحيفة: الإرهابيون الأجانب الذين توافدوا على سوريا زادوا عن 170 ألفا

أكد الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الأربعاء، أن اللجنة الدستورية تضم ممثلين عن جميع أطياف المجتمع السوري، مشيرا إلى أنها ستنعقد في 30 أكتوبر في جنيف.

واعتبر بيدرسن في مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أن اجتماع الـ150 عضوا من اللجنة الدستورية، المؤلفة من 50 عضوا من الحكومة، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني، هو فرصة فريدة للسوريين، للإجماع والعمل على دستور جديد، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة وتطلعات الشعب السوري، ويوجه رسالة قوية جدا للسوريين إذا ما استتبع بإجراءات بناء الثقة، وخطوات صلبة على الأرض".

وقال: "حاولنا التأكد من تمثيل جميع أطراف المجتمع السوري ضمن اللجنة الدستورية، بما يشمل الإثنيات والديانات والتجمعات والتوجهات السياسية المختلفة، من دون تدخل السياسيين، وبإمكاني القول إننا توصلنا إلى هيئة تمثيلية مميزة لسوريا".

وأكد بيدرسن أن الدستور سيساعد على بناء الثقة، وقد يمثل طريقا يؤدي إلى العملية السياسية.

وأضاف: "نبحث المدة التي سيستغرقها اجتماع اللجنة الدستورية في 30 أكتوبر... وبالنسبة للاجتماع الذي سيضم الأعضاء الـ150، فلن يستغرق الأمر أسابيعا، أما بالنسبة للجنة المصغرة التي تضم 45 عضوا، فالأمر يتطلب اجتماعها مدة أطول".

وشدد على أنه إلى جانب إطلاق العملية السياسية في سوريا، تعمل الأمم المتحدة على تحقيق وقف إطلاق نار محلي، وهذا قد يساعد على تثبيت الاستقرار في إدلب، والشمال الشرقي.

من جانب آخر نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء عن تجربتها منظومة صواريخ "إس-500"، وقالت إنه ليس هناك حاجة لاختبار واستخدام هذه الأنظمة الصاروخية الواعدة في سوريا.

وقالت: "تم تصميم "إس- 500" للتعامل مع الأهداف البالستية والديناميكية الفضائية على مسافات بعيدة جدا. لم تكن هناك حاجة للاختبار وخاصة استخدام نظام الصواريخ المضادة للطائرات هذه في سوريا".

وأضافت: "نظام الدفاع الجوي الذي يؤمن الحماية للمنشآت العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم تم نشره على عدة مستويات وارتفاعات، لتوفير غطاء جوي يمكن الاعتماد عليه، باستخدام أحدث الأنظمة الروسية من صواريخ "إس-400" و"بانتسير إس"، و"تو أم 2" ومقاتلات "سو 35 إس" وهذه المجموعة بأكملها يمكنها التصدي لمختلف الأهداف الجوية على جميع الارتفاعات وبكل السرعات".

وتابعت: "اختبار استخدام مختلف أنظمة الدفاع الجوي الروسية في سوريا يؤخذ بالتأكيد في الاعتبار عند تطوير أنظمة أسلحة واعدة، وكذلك الوحدات الفردية والأنظمة الفرعية. وإذا لزم الأمر، يمكن اختبار العناصر الفردية للأنظمة في ظروف القتال الحقيقية".

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية قد نقلت الأربعاء عن مصادر في وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن الجيش الروسي أجرى في سوريا اختبارات ناجحة على أهم عناصر منظومة صواريخ "إس-500" للدفاع الجوي.

منظومة "إس-500" يمكنها التصدي وتدمير أهداف جوية في دائرة نصف قطرها 600 كيلومتر، وهي قادرة على اكتشاف وضرب ما يصل إلى 10 أهداف بالستية تتحرك بسرعة تصل إلى سبعة كيلومترات في الثانية، واعتراض الرؤوس الحربية فرط الصوتية.

من جهتها ذكرت صحيفة "الوطن"، أن وثيقة أمريكية، كشفت أن العدد الكلي للإرهابيين الأجانب الذين توافدوا على سوريا بلغ 171400، وأن الجيش السوري وحلفاءه قتلوا منهم 51910، وفقد منهم 33847.

وحسب هذه الوثيقة، تصدّر الأتراك القائمة بـ25800 إرهابي، والسعوديون جاؤوا في المرتبة الثانية بـ24500 إرهابي.

وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات نشرها الناطق باسم "هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي" المعارضة منذر خدام على "فيسبوك"، مشيرا إلى أن الأرقام نفسها نشرت في وثيقة أمريكية معتمدة من منظمة الأمم المتحدة، ونشرها الكاتب المصري رفعت السيد أحمد في كتاب بعنوان "سوريا في مواجهة الحرب الكونية حقائق ووثائق" في الصفحتين 520 و521.

كما قصد سوريا إرهابيون من جنسيات أمريكية وفرنسية وبريطانية وبلجيكية ونيوزيلندية وسويدية وفنلندية ودنماركية ونروجية".

في سياق آخر عادت عشرات العائلات السورية المهجرة، الأربعاء، إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عشرات العائلات المهجرة عادت إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بعد إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة.

وفي السابع من شهر يوليو الماضي عادت مئات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير التي حررها الجيش السوري من الإرهاب وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المطهرة وتمكينهم من الاستقرار فيها وإعادة الحياة الطبيعية إليها.