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رقم الخبر: 265197 تاريخ النشر: تشرين الأول 02, 2019 الوقت: 19:46 الاقسام: عربيات  
مقتل وفقدان عشرات الجنود في مواجهات مع تكفيريين وسط مالي

مقتل وفقدان عشرات الجنود في مواجهات مع تكفيريين وسط مالي

قُتل ما لا يقلّ عن 25 جندياً ماليّاً و15 تكفيريا في مواجهات يومي الإثنين والثلاثاء في وسط مالي، وفقا لما أعلنت الحكومة المالية.

وقالت الحكومة في بيان، مساء الثلاثاء: ”الحصيلة الأولية هي مقتل 25 من أفراد القوات المسلحة في مالي وإصابة أربعة، وأنّ حوالى 60 جندياً لا يزالون في عداد المفقودين إثر المعارك التي اندلعت عقب مهاجمة التكفيريين معسكرين للجيش وسط البلاد.

وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق أن مواقع عسكرية في بولكيسي وموندورو تعرضت لهجوم، لكنها لم تحدد عدد القتلى والمصابين.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنّ المعارك لا تزال مستمرّة، مشيرة إلى أنّه تمّ عقب الهجوم إطلاق عملية عسكرية "واسعة النطاق" بمشاركة قوات مالية وأخرى من بوكينا فاسو.

وبحسب بيان الحكومة فإنّه بعد وصول القوات الخاصة، تمكّنت القوات المالية من استعادة السيطرة على بولكيسي ليل الثلاثاء. وأضاف البيان "أنه قُتل 15 على الأقل في صفوف التكفيريين ودُمّرت خمس مركبات في غارات جوية".

أما في ما خصّ موندورو، فقد استعادت القوات المالية السيطرة عليها صباح الاربعاء.

وعدد القتلى هذا من أكبر الخسائر البشرية التي تتعرض لها قوات مالي هذا العام في إطار مواجهة الجماعات التكفيرية التي لها صلات سواء بجماعتي القاعدة وداعش اللذين كثفا عملياتهما في أجزاء من مالي، حيث يشنون هجمات في أنحاء منطقة الساحل.

 

 
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مصدر الخبر: مالي ـ وكالات
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