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رقم الخبر: 265196 تاريخ النشر: تشرين الأول 02, 2019 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
عودة مواطنين أردنيين إلى وطنهم
بعد أكثر من شهر على احتجازهما في ليبيا

عودة مواطنين أردنيين إلى وطنهم

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، على لسان الناطق الرسمي باسمها، السفير سفيان سلمان القضاة، الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر.

وقال القضاة إن عملية الإفراج تمت بعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الدولة الأردنية، وأنه تم الاربعاء الإفراج عن (علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبو رجيع)، بعد أكثر من شهر على احتجازهم في مدينة طرابلس، وفقا لموقع "جفرا نيوز".

وأشار القضاة إلى أن عملية الإفراج تمت صباح الاربعاء، وتم تأمين عودتهما سالمين إلى المملكة، متوجها بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة عودة ابنائهم.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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