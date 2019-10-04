تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين صباح الأربعاء من التسلل عبر الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس مع" إسرائيل"، والاستيلاء هناك على معدات للجيش الإسرائيلي.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن عددا من الشبان اجتازوا السياج الفاصل إلى الشرق من قرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسيطروا على معدات عائدة لجيش" إسرائيل" وانسحبوا قبل وصول التعزيزات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق أطلق جنود إسرائيليون قنابل الغاز في المنطقة التي غادر منها الشبان.

من جهة اخرى اقتحمت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، عدد من منازل الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت مع قوات العدو في عدة مناطق، بعد مداهمة منازل المواطنين، أدت إلى نشوب حريق في أحد المحال التجارية لبيع الغاز في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

وأضافت المصادر، أن قوات العدو اقتحمت منزل أسيرا مُحرَرا في منطقة دير الهوى بمدينة يطا جنوبي محافظة الخليل جنوب الضفة.