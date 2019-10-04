أعلن محافظ البنك المركزي، عبدالناصر همتي، ان سعر الريال الايراني تعافى بنسبة تخطت 40 بالمئة عن العام السابق.

وأوضح همتي، في تدونية على (إنستغرام)، الأربعاء، ان الاقتصاد الايراني واجه أوضاع مريرة في العام الماضي بسبب الحرب الاقتصادية المكتملة الأركان التي شنت على البلاد من قبل أميركا وحلفائها الاقليميين.

ولفت همتي الى أن اليوم نشهد تعافي الريال بأكثر من 40 بالمئة عن العام السابق، وتم كبح جماح التضخم وملامح النمو الاقتصادي بدت ظاهرة.