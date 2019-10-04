أكد المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، ان رسوم عبور طائرات الركاب لأجواء ايران تتراوح بين 1500 إلى 2000 دولار.

وأوضح سياوش أميرمكري، في تصريح لوكالة أنباء فارس، ان رسوم عبور الطائرات عبر أجواء ايران أغلى من دول الجوار. وأكد انه وبحسب قرار مجلس الوزراء الايراني فان الطريقة الحسابية لاستخدام أجواء البلاد، يتم فيها احتساب المسافة ووزن الطائرة بالدولار، بحيث كلما زادت المسافة وحجم الطائرة تزيد التكلفة.

وبيّن أميرمكري ان متوسط عبور الطائرات المدنية لأجواء ايران يبلغ 840 رحلة يومياً، وان شركات الطيران تدرك أمان هذه الأجواء.