تحدثت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مستقبل الحكم في السعودية، مشيرة إلى ان مقتل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت الماضي في جدة يؤجج الشائعات والشكوك بوقوف ولي العهد محمد بن سلمان وراء الحادث من أجل عزل والده.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن "مقتل الفغم يؤجج الشائعات والشكوك بوقوف ولي العهد وراء الحادث، لا سيما أن الحادثة وقعت بعد تغيير رئيس الديوان الملكي هذا الصيف، ليحل محلّه فهد العيسى، الذي يعد مقرباً من ابن سلمان".

وأضافت: إن "البعض يرى في جريمة إغتيال الحارس الشخصي مؤشراً إضافياً على رغبة ابن سلمان في عزل والده، المريض والبالغ من العمر 83 عاماً، الذي يحمل مصير إبنه المفضل بين يديه".

وذكرت الصحيفة: أنه "في هذه الأوقات المضطربة عاد الحديث عن سيناريو إستبعاد أو عزل الملك سلمان من قبل إبنه"، موضحة أن "ابن سلمان يريد أن يصبح ملكاً قبل هزيمة ترامب المحتملة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل".

ولفتت الصحيفة إلى أن "ابن سلمان يسعى إلى أخذ المبادرة رغم التطورات الأخيرة التي أضعفته"، مشيرة إلى أن "حليفته دولة الإمارات باتت تشكك الآن في قدرته على قيادة السعودية".

ورجحت الصحيفة أن "تكون الرياض قبلت مؤخراً عرضاً جزئياً للهدنة قدمته حركة "أنصار الله" اليمنية"، متسائلة: "كيف يمكن للسعودية أن تتطلع إلى أن تكون قوة حديثة وحقيقية في ظل إعتمادها على دولة أجنبية لحفظ أمنها، فضلاً عن حراّس شخصيين للحماية؟"، في إشارة إلى الحراس الأجانب الخاصين بولي العهد.

ووصفت الصحيفة ابن سلمان بأنه "أمير متهور"، معتبرة أن الإصلاحات التي نفذها بحق المرأة تناقضت مؤخراً مع حملة الإعتقالات التي طالت ناشطات في مجال حقوق المرأة.

الى ذلك تحدّث أكثر من مغرّد سعودي بارز على موقع "تويتر" عن تعيين العميد سعد القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص بالحرس الملكي خلفًا للواء عبد العزيز الفغم الذي قُتل قبل أيام.

وأشارت المعلومات الى أن سعد القحطاني يُعتبر من المقربين من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، كما أنه مُطيعٌ للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني (المتهم بقتل الصحافي جمال خاشقجي بإيعاز من ابن سلمان).

وعليه، تقول التسريبات: إنه وبهذه الخطوة يكون محمد بن سلمان بمعاونة سعود القحطاني قد أكمل قبضته على الملك سلمان بن عبد العزيز بالكامل.

بموازاة ذلك، كشف المغرد الشهير مجتهد أن الترتيبات الجديدة حول الملك حصلت بتخطيط وإشراف سعود القحطاني.

وأكد أن العميد سعيد القحطاني الذي عُيّن حارسًا للملك قريب شخصيًا وحتى بالنسب من سعود القحطاني، لافتًا الى تعيين أشخاص عدّة أيضًا بترشيح من سعود نفسه.

وكانت صحيفة "المناطق" السعودية قد كشفت عن بديل اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قُتل فجر الأحد الماضي.

وتعليقًا على الخبر، قال المغرّد القطري الشهير "بوغانم": إنه اذا تأكدت المعلومة المتعلقة بالعميد القحطاني، فمعنى ذلك أن الحادثة (مقتل اللواء) قد كُشفت بالكامل ولا تحتاج تأويلات كثيرة، وبتنا على قرابة من إزاحة أو إعلان وفاة الملك سلمان".