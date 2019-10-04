قال مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة: ان انتاج ايران من الفولاذ سيبلغ 28 مليون طن سنوياً بنهاية العام الحالي الايراني (ينتهي في 20 مارس 2020).

وأضاف خداداد غريب بور، الأربعاء، ان انتاج ايران من الصلب سجل نمواً كبيراً خلال الأربعين عاماً من عمر الثورة الاسلامية.

ونوه غريب بور ان إحصائيات العام 2018 تشير الى أن معدل نمو الإنتاج العالمي من الصلب بلغ 4 بالمائة، في حال ان الانتاج الايراني في العام ذاته سجل نمواً بنسبة 18 أو 19 في المائة، وقال: ان زيادة حجم التصدير وبلوغه 20 مليون طن في السنوات القادمة يعني استحواذ ايران على حصة جديدة في السوق وهي ليست مهمة سهلة، بل عليها اتخاذ تدابير خاصة لتحقيق ذلك.