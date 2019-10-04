صرح وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد إسلامي: ان الاتفاقية الناتجة عن قمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي تسهم بالتأكيد في إتخاذ الجمهورية الإسلامية خطوات كبرى من أجل تعزيز التداول التجاري والاقتصادي.

وفي تصريح له يوم الثلاثاء، خلال الملتقى الدولي لطاقات النقل في أوراسيا، على هامش القمة في العاصمة الأرمينية يريفان، أضاف اسلامي: ان المشاريع التنموية لممرات النقل الإيرانية تساعد على تحقيق الازدهار الاقتصادي في الدول المحصورة باليابسة بمحورية الاتحاد الأوراسي.

وأشار إسلامي الى أهمية الجمهورية الإسلامية وموقعها الستراتيجي على طريق ممرات الشمال-جنوب، وشرق-غرب، منوهاً بالطاقات الجيدة المتوفرة في الموانئ والمواقف الحدودية والمرافق البنيوية الأخرى للشحن والنقل في البلاد في سياق تسهيل عملية الشحن والنقل والتجارة على الصعيدين الدولي والاقليمي. ولفت الى نقل ما يزيد عن 10 ملايين طن من السلع عبر الأراضي الايرانية خلال العام الماضي، معرباً عن سروره تجاه المصادقة على إتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوراسي في إيران وتنفيذها ومدى فاعليتها في النهوض بحجم الشحن والنقل.

كما أعلن إسلامي عن مشروع تطوير المراكز اللوجستية في البلاد؛ داعياً الدول الأعضاء في الإتحاد الأوراسي للإستثمار في هذه المراكز.

من جهته، قال سفير الجمهورية الاسلامية في روسيا مهدي سنائي: إن إتحاد أوراسيا الاقتصادي يشكل فرصة تاريخية لتنمية الصادرات الايرانية الى الدول الاقليمية الست.

وأضاف السفير سنائي، في تغريدة على صفحته الخاصة بموقع (تويتر)، الأربعاء: ان مشاركة ايران في اتحاد أوراسيا الاقتصادي يعتبر خطوة مهمة في سياق تنمية التعاون الاقليمي والتجاري مع دول الجوار الشمالية، ومن ثم تحقق الأهداف الاقتصادية للبلد.

ولفت السفير الايراني في موسكو الى التوقيع على إتفاقية المنطقة التجارية الحرة بين ايران وأوراسيا، وذلك بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة في هذا الخصوص. وأضاف: ان تنفيذ الإتفاقية سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الحالي وكذلك تقليل الرسوم الجمركية عن 500 منتج ايراني، مؤكداً انها فرصة تاريخية يجب اغتنامها لتنمية الصادرات الايرانية الى الدول الست.

علماً ان اتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي تأسس في عام 2014 ويضم كلاً من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا البيضاء.