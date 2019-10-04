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رقم الخبر: 265186 تاريخ النشر: تشرين الأول 02, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
الصين لازالت الشريك التجاري الأول لإيران
رئيس الغرفة التجارية المشتركة:

الصين لازالت الشريك التجاري الأول لإيران

أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية-الصينية المشتركة، مجيد رضا حريري، على متانة العلاقات الاقتصادية بين ايران والصين نتيجة العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، وقال: لازالت الصين الشريك التجاري الأول لإيران.

وأضاف حريري، الثلاثاء، في تصريح لمراسل (إرنا): ان العلاقات الاقتصادية مع الصين جيدة على غرار العلاقات السياسية وكانت على مر التاريخ كذلك بين البلدين. وتابع: ان العلاقات الاقتصادية مع الصين خلال العقود الأربعة الأخيرة شهدت منحى تصاعدياً مستداماً؛ مؤكداً ان هذه العلاقات تكمل بعضها الآخر، ذلك ان ايران من أكبر منتجي الطاقة في العالم والصين من أكبر الدولة المستهلكة، وهي أكبر مصدر للتكنولوجيا والمكائن والسلع وان 80% من استيرادنا من الصين.

وأشار حريري الى النمو التجاري بين البلدين، قائلاً: إن نمو التبادل الاقتصادي علامة على تقدم وتعزيز التعاون بين البلدين، وان الصين هي أول وأكبر دولة مستوردة للنفط وأكبر عميل لصادرات إيران غير النفطية، ولا تزال هذه الحالة قائمة في عام 2019.

 
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