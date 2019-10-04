إعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أوضاع الإتفاق النووي بأنها غير جيدة وهو في غرفة العناية المركزة حالياً، مؤکدا على بذل الجهود لإنقاذه والحفاظ عليه أمام نهج التفرد الاميركي.

وفي حديثه خلال مشاركته الثلاثاء في حفل اقيم في السفارة الالمانية بطهران لمناسبة اليوم الوطني الألماني وذكرى تحطيم جدار برلين، أكد عراقجي ضرورة تحطيم جدار الحظر ونهج التفرد الاميركي.

واضاف: إن التعاون بين ايران ومجموعة "4+1" يجب أن يؤدي الى تحطيم جدار الحظر ونهج التفرد الذي يستخدم سلاحاً ضد الدول المستقلة.

وتابع قائلاً: لقد سعينا نحن والدول الاوروبية الى جانب روسيا والصين خلال المفاوضات للوصول الى إتفاق متوازن، الا ان هذا التوازن قد إختل في ظل نهج الأحادية الاميركية.

وهنّأ عراقجي لمناسبة ذكرى وحدة شطري المانيا وإنهيار جدار برلين وقال: إن ايران والمانيا تربطهما علاقات جيدة منذ أمد بعيد وقد شهدت تذبذبات في بعض الأحيان لكنها ودية ومبنية على الإحترام والمصالح المتبادلة إجمالا.