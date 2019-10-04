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رقم الخبر: 265181 تاريخ النشر: تشرين الأول 02, 2019 الوقت: 17:46 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إقامة مراسم تكريم القديس غئورك

إقامة مراسم تكريم القديس غئورك

أقیمت حفلة تكريم القديس كئورك والعشاء الرباني عصر الأحد في كنيسة القديس غئورك بحضور كبير اساقفة الطائفة الارمنية بطهران سبوه سركيسيان.
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
اقامة مراسم تكريم القديس غئوركاقامة مراسم تكريم القديس غئورك
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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