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رقم الخبر: 265180 تاريخ النشر: تشرين الأول 02, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في اصفهان

إقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في اصفهان

افتتح المعرض الدولي الثالث عشر للمعادن الثمينة والذهب والاحجار الكريمة والساعة في اصفهان بمشاركة 114 شركة محلية و7 شركات اجنبية.
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
اقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهاناقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في أصفهان
 
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