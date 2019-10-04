إقامة المعرض الدولي للمعادن الثمينة والذهب في اصفهان افتتح المعرض الدولي الثالث عشر للمعادن الثمينة والذهب والاحجار الكريمة والساعة في اصفهان بمشاركة 114 شركة محلية و7 شركات اجنبية.