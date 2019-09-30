*العدو الصهيوني يغلق معبر بيت حانون ويعتقل 6 فلسطينيين من الضفة والقدس الجهاد الإسلامي: ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم يوجب على الدول العربية والاسلامية عزله

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد اشتية، الاثنين، عن جهوزية الحكومة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في حال صدور مرسوم رئاسي بذلك.

وقال إشتية في كلمة متلفزة في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية: "إن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات حال صدور مرسوم رئاسي بذلك".

وأضاف إشتية، قائلا: "إن وفدا وزاريا فلسطينيا سيزور القاهرة بتوجيهات من الرئيس عباس ضمن خطة القيادة للانفكاك عن الاحتلال".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وغزة.

إلى ذلك ناشدت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الجهات الرسمية والدولية الحقوقية كافة التدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها.

ويحتج الأسرى المضربون عن الطعام على اعتقالهم الإداري ومن بين هؤلاء الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ 78 يوماً، وإلى جانبه يواصل 5 أسرى آخرون إضرابهم.

ويرقد الأسير سامر عربيد في المستشفى من جراء تعرضه للتعذيب خلالَ التحقيقِ على أيدي قوات الاحتلال في معتقل المسكوبية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر الأحد، حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين بينهم قيادات من الجبهة الشعبية، وهو الفصيل الذي تنسب له تنفيذ عملية عين بوبين قرب رام الله، والتي كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" عن خيوطها والمنفذين لها الليلة الماضية.

هذا واقتحم 55 مستوطنا، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات العدو الصهيوني الخاصة؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تلقى المستوطنون شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما شددت قوات العدو من اجراءاتها على دخول المصلين وتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم.

يذكر أن وزير الزراعة في حكومة العدو "أوري آرائيل" والحاخام المتطرف "يهودا غليك" قادا الاقتحامات الجماعية للمستوطنين الأحد، إذ بلغ عددهم نحو 310 مستوطنين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو المستوطنين المقتحمين وهم يرتدون أزياء توراتية خاصّة بعيد رأس السنة العبرية.

كما أغلقت سلطات العدو الصهيوني، الاثنين، معبر بيت حانون شمال قطاع غزة بحجة الأعياد، ولمدة يومين، فيما اعتقلت قوات العدو 6 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضحت إدارة معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة مغلق في كلا الاتجاهين أمام حركة المغادرين والقادمين بشكل كلي وذلك يومي الاثنين، والثلاثاء. ونوهت إلى أن المعبر مغلق بحجة الأعياد اليهودية.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، ستة فلسطينيين على الأقل، من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، ومن مخيم الدهيشة ببيت لحم. وقالت مصادر محلية: إن قوات العدو اعتقلت 4 أشخاص من العيساوية. وأضافت أن قوات العدو اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم، وجرى اعتقال شاب وفتاة من منزليهما.

إلى ذلك، اعتقلت قوات العدو مواطنا، وفتشت عدة منازل، في بلدة يطا جنوب الخليل.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات العدو حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا والسموع، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم بحق شعبنا وانتهاكاته بحق الأسرى وتدنيسه للمسجد الأقصى والمقدسات وحصار غزة والتهويد والاستيطان في القدس والضفة، يفرض على كافة الدول العربية والاسلامية وكل الأحرار مقاطعة وعزل هذا الاحتلال الاٍرهابي.

ورأى أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والتصريحات العنصرية لقادة الأحزاب كانت دليلًا على حجم الكراهية للعرب، ما يستدعي موقفا عربيا في العمل لفضح الاحتلال وتعزيز حركات المقاطعة الدولية.

وطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بالثوابت القومية العربية ، وحماية لحقوقنا وإسنادا لقضايانا وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية.