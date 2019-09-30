*"قسد" تحذر من تدهور الوضع في مخيم الهول وعودة "داعش"

أعيد بشكل رسمي الاثنين افتتاح معبر البوكمال-القائم الحدودي مع العراق أمام حركة عبور الأشخاص والبضائع بعد إنجاز جميع الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي.

وذكر مراسل سانا من المعبر أنه تم افتتاح المعبر بحضور وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون والدكتور كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية ممثل رئيس الوزراء العراقي.

وفي تصريح للإعلاميين أكد الوزير الرحمون أن هذا الإنجاز الكبير بافتتاح المعبر اليوم جاء بفضل تضحيات الجيش العربي السوري والجيش العراقي وانتصارات شعبينا على المجموعات الإرهابية المسلحة بمختلف مسمياتها وعلى رأسها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان المراسل أشار في وقت سابق صباح الاثنين إلى أن الجهات المعنية أنهت التجهيزات اللازمة لإعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم الحدودي مع العراق بريف دير الزور الشرقي بعد توقف العمل فيه لسنوات ليكون بوابة العبور الرئيسة بين البلدين.

وحررت وحدات الجيش العربي السوري مدينة البوكمال ومحيطها في الـ 19 من تشرين الثاني عام 2017 بعد القضاء على آخر بؤر تنظيم “داعش” التكفيري.

ويربط سورية بالعراق ثلاثة معابر حدودية أهمها مركز البوكمال الحدودي الذى يقع بين مدينة البوكمال في محافظة دير الزور ومدينة القائم العراقية في محافظة الانبار ويعد المعبر الرئيس بين البلدين.

من جهة اخرى حذرت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكيا من تدهور الأوضاع بشكل حاد في مخيم الهول، بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، حيث يكثف مقاتلو تنظيم "داعش" من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي في تغريدة عبر "تويتر"، الاثنين: "الوضع في مخيم الهول يتدهور بشكل حاد، ومقاتلو تنظيم داعش يكثفون من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى من خلال المساء في المخيم".

وأضاف بالي: "سيكون هذا أمرا خطيرا للغاية في المستقبل ما لم تتحمل حكومات الدول مسؤولية مواطنيها المحتجزين".

وكانت مصادر تعمل بمجال الإغاثة داخل مخيم الهول الواقع جنوب شرقي الحسكة الواقع تحت سيطرة تنظيم "قسد" كشفت في هذا الشهر لمراسل "سبوتنيك" عن قيام التنظيم بنقل وعزل أكثر من 200 طفل تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، منهم من أطفال عناصر تنظيم "داعش" ومن جنسيات مختلفة، وآخرون أيتام سوريون واقتادتهم لجهة مجهولة.

وعبرت المصادر الإغاثية عن تخوفها من قيام "قسد" بنقل هؤلاء الأطفال إلى أحد معسكراتها بريف مدينة المالكية شمال شرقي الحسكة وذلك لتجنيدهم للقتال في صفوفها، بعد إخضاعهم لتدريبات عسكرية على الأسلحة بإشراف قوات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.