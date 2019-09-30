وحسب شهود عيان فقد شوهدت ألسنة اللهب تنبعث من الموقع العسكري للوحدات الأمريكية في بلدة بلدوكلي الواقعة شمال غربي العاصمة مقديشو جنوب البلاد، من دون الإفادة عن وقوع إصابات، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجيرات الانتحارية التي استهدف القاعدة.

كما أفادت "رويترز" باستهداف موكب عسكري إيطالي الاثنين في الصومال، دون أن تشير إلى وقوع إصابات، فيما قالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها تحقق في الحادث.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن يوسف عبد الرحمن وهو مسؤول أمني في الإدارة الإقليمية لشبيلي السفلى قوله إن مهاجم انتحاري فجر سيارة ملغومة عند بوابة مهبط "بيليدوغل".

ويستخدم الجيش الأميركي مهبط الطائرات (بيليدوغل) في منطقة شبيلي السفلى كقاعدة حيث يطلق من خلالها الطائرات بدون طيار التي تهاجم الشباب وتدرب فيها القوات الصومالية.

أما الهجوم الثاني فشنه انتحاري بسيارة ملغومة أيضا واستهدف قوات حفظ السلام الإيطالية في مقديشو.

ووفقا للمصدر، فقد أخطأ الانفجار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه أصاب مدنيين صوماليين كانوا في مكان قريب.