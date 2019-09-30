|رقم الخبر: 264981
|تاريخ النشر: أيلول 30, 2019
|الوقت: 20:47
|الاقسام: عربيات
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صفقة طائرات بين الكويت والولايات المتحدة بـ7/12 مليون دولار
منح قطاع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط عقدًا بقيمة 7/12 مليون دولار إلى شركة "أتكينس نورث أمريكا" لتصميم برنامج طائرات "سوبر هورنت" ستحصل من خلاله وزارة الدفاع والقوات الجوية الكويتية على 28 طائرة من طراز أف 18ـ آي، وسيتم وضع الطائرات في قاعدة الجابر الجوية.
وقال موقع القطاع الهندسي في الجيش الأمريكي إن العقد - مدته 631 يومًا، سيكون بنظام تسليم المفتاح ويشمل الخدمات الفنية والتصميم والمشتريات والبناء الجاهزة لدعم برنامج "سوبر هورنت" للمشتري، بما في ذلك المظلات الشمسية ومستودعات التخزين ومنطقة آمنة وتخزين وصيانة معدات الدعم وصيانة محركات الطائرات ومرفق الطلاء للطائرات، ومنطقة للتخطيط السري وتقديم المعلومات لطاقم الطائرة، ومنطقة تشغيل محركات الطائرات، ومعايرة البوصلة، ومرافق التدريب لاستيعاب الطائرات.
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