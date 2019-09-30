صفقة طائرات بين الكويت والولايات المتحدة بـ7/12 مليون دولار منح قطاع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط عقدًا بقيمة 7/12 مليون دولار إلى شركة "أتكينس نورث أمريكا" لتصميم برنامج طائرات "سوبر هورنت" ستحصل من خلاله وزارة الدفاع والقوات الجوية الكويتية على 28 طائرة من طراز أف 18ـ ‏‏آي، وسيتم وضع الطائرات في قاعدة الجابر الجوية.