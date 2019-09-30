وزير النفط: السعودية ضخّمت موضوع الهجوم على "أرامكو" قال وزير النفط الإيراني: إن تراجع صادرات النفط السعودية لم يكن له أي تأثير على صادرات النفط الإيرانية؛ مضيفاً: منذ البداية قلت أن السعودية ضخمت هذا الموضوع لأسباب سياسية ولم يكن الأمر كذلك.