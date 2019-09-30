|رقم الخبر: 264979
|تاريخ النشر: أيلول 30, 2019
|الوقت: 17:55
|الاقسام: اقتصاد
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وزير النفط: السعودية ضخّمت موضوع الهجوم على "أرامكو"
قال وزير النفط الإيراني: إن تراجع صادرات النفط السعودية لم يكن له أي تأثير على صادرات النفط الإيرانية؛ مضيفاً: منذ البداية قلت أن السعودية ضخمت هذا الموضوع لأسباب سياسية ولم يكن الأمر كذلك.
وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، ورداً على سؤال حول زيارته لروسيا، أكد بيجن زنغنة إن إيران تسعى لتحقيق أهداف ثنائية في روسيا، كما سيعقد إجتماعاً للدول المصدرة للغاز وأسبوع الطاقة الروسي؛ من ناحية أخرى، فقد تحدثنا مع وزير الطاقة الروسي عن العلاقات الثنائية.
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