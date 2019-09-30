وافق مجلس الشورى الاسلامي على مشروع قانون إصلاح النظام النقدي والمصرفي المتضمن حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

جاء اعتماد مشروع قانون إصلاح النظام النقدي والمصرفي المقدم من قبل الحكومة عبر جلسة البرلمان عصر الأحد، وبموافقة 124 نائباً ومعارضة 76 وامتناع 3 نواب.

وفي السياق، أكد محافظ البنك المركزي، لدى مناقشة مشروع القانون في الجلسة، ان حذف الأصفار من العملة الوطنية يأتي لتسهيل التعاملات بين الناس، حيث فقدت العملة ميزتها الظاهرية إثر إرتفاع معدل التضخم.