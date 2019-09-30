أكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان على تعزيز العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين ايران وكازاخستان والذي عقد في مدينة "نورسلطان"، برئاسة وزير الزراعة الايراني محمود حجتي ونظيره الكازاخستاني سابارخان عمروف، بحث الجانبان القضايا المرتبطة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وترويج مشاريع الاستثمار، وزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، والتعاون في مجال صناعة الأدوية والصحة، وتحديث أنظمة الطاقة، وتعريف النظام الرقمي لتبادل الوثائق الجمركية.

وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تنفيذ الإتفاقية المؤقتة في مجال إنشاء منطقة تجارية حرة بين الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا الاقتصادي والجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي تدخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وكذلك مذكرة التفاهم في مجال صادرات القمح من دول هذا الاتحاد الى الأسواق الايرانية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على بروتوكول الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين.

وحضر الاجتماع مساعدو وزراء التجارة والصناعة، والعمل والصيانة الاجتماعية، والتربية والتعليم، ومندوبون من شركة "كازا إنفست" وغرفة التجارة الخارجية بكازاخستان وسائر المؤسسات المعنية. فيما شارك في الاجتماع وفد ايراني مؤلف من 40 شخصاً، ضم عدداً من نواب البرلمان ومساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس قسم المشاريع الخارجية لمنظمة ذخائر المياه وتنمية الطاقة.