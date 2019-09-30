صعد نادي "برسبوليس" المدافع عن اللقب الى الدور ربع النهائي في بطولة الكأس بعد تغلبه على مضيفه "ماشين سازي تبريز" بهدف وحيد.

اقيمت المباراة عصر اليوم الاثنين في اطار دور الـ 16 على استاد "بنياد ديزل" بمدينة تبريز وأدارها الحكم "كوبال ناظمي"، وحضرها نحو 4 آلاف متفرج.

وانتهى الوقت الاصلي من المباراة بتعادل الفريقين بدون اهداف رغم الهجمات العديدة التي شنها الفريق الضيف على مرمى اصحاب الارض.

وسجل هدف الفوز لبرسبوليس مهاجمه وحيد اميري في الدقيقة 100 من الشوط الاضافي الاول.

واهدر لاعب برسبوليس "علي عليبور" ضربة جزاء في الدقيقة 88 انبرى لها حارس مرمى ماشين سازي تبريز "حامد لك".

كما الغى حكم المباراة هدفا لبرسبوليس سجله "محمد حسين كنعاني زادكان" في الدقيقة 60 بداعي التسلل.