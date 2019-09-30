  • الإثنين ٣٠ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264976 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: رياضة  
برسبوليس يصعد الى ربع نهائي بطولة الكأس

برسبوليس يصعد الى ربع نهائي بطولة الكأس

صعد نادي "برسبوليس" المدافع عن اللقب الى الدور ربع النهائي في بطولة الكأس بعد تغلبه على مضيفه "ماشين سازي تبريز" بهدف وحيد.
اقيمت المباراة عصر اليوم الاثنين في اطار دور الـ 16 على استاد "بنياد ديزل" بمدينة تبريز وأدارها الحكم "كوبال ناظمي"، وحضرها نحو 4 آلاف متفرج. 
وانتهى الوقت الاصلي من المباراة بتعادل الفريقين بدون اهداف رغم الهجمات العديدة التي شنها الفريق الضيف على مرمى اصحاب الارض.
وسجل هدف الفوز لبرسبوليس مهاجمه وحيد اميري في الدقيقة 100 من الشوط الاضافي الاول.
واهدر لاعب برسبوليس "علي عليبور" ضربة جزاء في الدقيقة 88 انبرى لها حارس مرمى ماشين سازي تبريز "حامد لك".
كما الغى حكم المباراة هدفا لبرسبوليس سجله "محمد حسين كنعاني زادكان" في الدقيقة 60 بداعي التسلل.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/6530 sec