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رقم الخبر: 264973 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: عربيات  
رئيس وزراء العراق يكشف لأول مرة: إيران والسعودية مستعدتان للتفاوض

رئيس وزراء العراق يكشف لأول مرة: إيران والسعودية مستعدتان للتفاوض

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن "السعودية وإيران مستعدتان للتفاوض للتوصل لحل للأزمة في منطقة الخليج الفارسي".

وقال عبد المهدي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة" الإخبارية بثت الاثنين: إن "الدول المعنية بأزمة الخليج الفارسي تتحدث عن مفاوضات.. والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض".

وأضاف: "دول عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل، والمفاوضات، وبغداد واحدة منها".

وتابع رئيس الوزراء العراقي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج الفارسي سيضعنا أمام طريق مسدود"، لافتا بالقول: "نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج الفارسي شرط أن يضم جميع الدول المطلّة عليه.

 

 

 

 
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