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رقم الخبر: 264970 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
ايران وسويسرا تؤكدان على تيسير إجراءات منح التأشيرات بين البلدين

ايران وسويسرا تؤكدان على تيسير إجراءات منح التأشيرات بين البلدين

أكد المدير العام للشؤون القنصلية في سويسرا، "يوهانس ماتياسي"، ومدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية "علي اصغر محمدي"، ضرورة توفير المزيد من التسهيلات في منح تأشيرات الدخول، الى جانب التعاون العلمي والجامعي والسياحي بين البلدين.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت، مساء الاحد، بين الجانبين الايراني والسويسري بحضور سفير سويسرا في طهران؛ والتي تناولت القضايا القنصلية والتعاون الثنائي في المجالات العلمية والجامعية والسياحية.

من جانبه، أعلن محمدي على إستعداد ايران لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القنصلي مع سويسرا.

كما إستعرض الجانبان آليات رقمية خاصة بالخدمات القنصلية لدى وزارة خارجية البلدين؛ وأكدا على إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا الخصوص.

 

 
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