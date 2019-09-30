إعتبر السفير ومندوب ايران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، "اسماعيل بقائي"، تداعيات الحظر والإجراءات التعسفية الأحادية بأنها واسعة وقد ترقى الى مستوى "جرائم الحرب".

وفي كلمة ألقاها خلال الدورة الـ 42 لاجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أشار بقائي الى ان المجتمع الدولي يعتبر الحظر بأنه يتعارض مع القانون الدولي؛ معتبرا إستمرار مثل هذه التوجهات غير الشرعية من قبل بعض الدول، بأنه يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وتحديا لمنظومة الأمن الجماعي على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

وانتقد بقائي قرار المفوض السامي لحقوق الانسان في عدم التطرق الى النتائج السلبية الناجمة عن الحظر على إمكانية إنتفاع الشعوب من حقوق الانسان؛ مشيرا الى المسؤولية التي تثقل عاتق المؤسسات المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن، وداعيا الى الإهتمام بها لخفض معاناة الناس الناجمة عن الحظر الأحادي المفروض على بعض الدول والقيام بإجراءات جادة بهذا الشأن.

ومن القضايا الأخرى التي تطرق إليها مندوب ايران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يشار الى ضرورة إيجاد آلية فاعلة لخفض نتائج الحظر في إطار جهود الأمم المتحدة وعبر تعيين ممثل خاص للأمين العام لهذه المنظمة لمتابعة الإجراءات التعسفية الأحادية وتدشين أسلوب للتعويض عن خسائر ضحايا الحظر.