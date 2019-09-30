اندلاع حرب التأشيرات بين روسيا واميركا.. وموسكو تحمّل واشنطن مسؤوليتها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمس الاثنين، أن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير جوابية على تأشيرات الدخول بعد إجراءات واشنطن، لكن هذا ليس خيارا روسيا، لأن الولايات المتحدة شنّت حرب التأشيرات.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ريابكوف قوله: "فيما يتعلق إذا كنا سندخل حرب التأشيرات، كما تعلمون، فإن هذه الحرب مستمرة والولايات المتحدة أطلقتها، وقد واجهنا صعوبات كبيرة منذ وقت طويل في إرسال سفاراتنا وقنصليتنا إلى الولايات المتحدة في مهمات عمل طويلة لدينا مشاكل كبيرة في ترتيب الموظفين لمهمات عمل قصيرة الأجل".

وأضاف ريابكوف: "نحن ندعو الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق، وعدم التصرف وفقًا لمبدأ "العين بالعين والسن بالسن" وحتى الآن لا ينجح وعلى ما يبدو فإن الأولويات عند الذين يحددون السياسة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية مختلقة، على ما يبدو يواصلون محاولاتهم للتحدث معنا من موقع القوة، لكن الجميع فشلوا في هذا الخط المفهوم للجميع منذ وقت طويل".

وأكد ريابكوف أن "تطابق الجواب (من الجانب الروسي) هو أيضا خيار سوف نفكر في ذلك".

ولم يحصل عدد من أعضاء الوفد الروسي الرسمي على تأشيرات أمريكية للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ذلك بأنه مثال شائن على عدم احترام الولايات المتحدة الأمريكية لأعضاء الأمم المتحدة، وكذلك عدم وفائها بالتزاماتها كدولة تستضيف المنظمة العالمية.

وتستضيف نيويورك في الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر، أسبوعًا رفيع المستوى من الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الخارجية الروسية: نشر نص مكالمة ترامب وزيلينسكي "فضيحة"

الى ذلك وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الإقدام على نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ"الفضيحة".

وحذرت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" أمس الاثنين، من أن نشر تلك المكالمة سيجعل من الخطير على قادة العالم عقد لقاءات فى واشنطن .

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد نفت في وقت سابق، تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسي، بأن روسيا قد تكون متورطة في فضيحة محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأثارت محادثة جرت بين ترامب وزيلينسكي صخبا داخل الولايات المتحدة في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.