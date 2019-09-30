أعلنت وزارة الطاقة الايرانية، ازاحة الستار عن محطة كهربائية متنقلة بطاقة 10 ميغاواط اليوم الاثنين وذلك بالتزامن مع افتتاح المعرض الدولي لصناعة المياه وشبكات الصرف الصحي.

واوضحت وزارة الطاقة بأن المحطة المتنقلة هي الاضخم في ايران وتستخدم في البنى التحتية الحساسة في قطاع المياه والصرف الصحي في حالات الطوارئ والازمات كالسيول والزلازل.

مدير عام الطوارئ والدفاع المدني بشركة المياه والصرف الصحي الحكومية، أكد على هامش ازاحة الستار عن المحطة المتنقلة، أنها عبارة عن مجموعة وحدات تُحمل عبر 5 شاحنات، وتضم 4 مولدات بطاقة 2.5 ميغاواط للواحدة بالاضافة الى جهاز مركز توزيع كهرباء.

ولفت الى أن مركز التوزيع والمحول في المحطة من تصميم وانتاج مختصين ايرانيين.