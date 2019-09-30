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رقم الخبر: 264965 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: عربيات  
عبدالمهدي: "إسرائيل" تقف وراء استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي

عبدالمهدي: "إسرائيل" تقف وراء استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن "إسرائيل" هي فقط من تريد اندلاع الحرب، فيما لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي هو من قام بذلك.

وقال عبد المهدي لقناة "الجزيرة"، إنه "يجب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة والجميع يتحدث عن قبوله بالمفاوضات لحل الأزمة"، مبيناً أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حرباً في المنطقة باستثناء إسرائيل".

ولفت إلى أن "الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً"، مؤكداً أن "دولاً عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها".

وأضاف عبد المهدي: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحاً لحل أزمة الخليج (الفارسي)"، مشيراً إلى أن "الدول المعنية بأزمة الخليج (الفارسي) تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض".

واعتبر، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج (الفارسي) سيضعنا أمام طريق مسدود"، ماضياً إلى القول إن "نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج (الفارسي) شرط أن يضم جميع الدول الخليجية".

وفي سياق منفصل، قال عبد المهدي إن "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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