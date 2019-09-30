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رقم الخبر: 264963 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: رياضة  
ميسي يقترب خطوة من اللعب ضد إنتر ميلان

ميسي يقترب خطوة من اللعب ضد إنتر ميلان

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وأسطورته، صباح اليوم الإثنين أقرب للمشاركة في المباراة القادمة لـ “البلوجرانا” ضد إنتر ميلان الأربعاء القادم، ضمن ثاني جولة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية ليونيل ميسي يتعافى من إصابة بتمدد في العضلة المقربة من الساق اليسرى بشكلٍ أسرع من المتوقع، وفي حال استمرت العملية على ما هي عليه فإن المدرب إرنيستو فالفيردي سيفكر في ضمه لقائمة الفريق التي تستضيف “النيراتزوري” على أرضية ملعب كامب نو.

وخرج “البرغوث” بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال قبل الماضية في الدوري الإسباني، وأظهرت الفحوصات الطبية يوم الخميس معاناته من تمدد صغير في العضلة ذاتها.

وكان ميسي قد غاب عن أول أربع مباريات لبرشلونة في الموسم، ولعب بديلاً في الخامسة والسادسة، قبل اللعب أساسياً في السابعة وخروجه مصاباً، ليغيب في الثامنة ضد خيتافي، وفشل حتى الآن في تسجيل أي هدف، واكتفى بصناعة هدف واحد لأنطوان جريزمان.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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