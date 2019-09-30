وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية ليونيل ميسي يتعافى من إصابة بتمدد في العضلة المقربة من الساق اليسرى بشكلٍ أسرع من المتوقع، وفي حال استمرت العملية على ما هي عليه فإن المدرب إرنيستو فالفيردي سيفكر في ضمه لقائمة الفريق التي تستضيف “النيراتزوري” على أرضية ملعب كامب نو.



وخرج “البرغوث” بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال قبل الماضية في الدوري الإسباني، وأظهرت الفحوصات الطبية يوم الخميس معاناته من تمدد صغير في العضلة ذاتها.



وكان ميسي قد غاب عن أول أربع مباريات لبرشلونة في الموسم، ولعب بديلاً في الخامسة والسادسة، قبل اللعب أساسياً في السابعة وخروجه مصاباً، ليغيب في الثامنة ضد خيتافي، وفشل حتى الآن في تسجيل أي هدف، واكتفى بصناعة هدف واحد لأنطوان جريزمان.