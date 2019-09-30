أبلغ بول جورج لاعب لوس أنجليس كليبرز شبكة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية ليل الاثنين أنه سيغيب عن بداية موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليتعافى من آثار جراحة في كتفيه.

وقال جورج إنه سيغيب حتى نوفمبر تشرين الثاني مما يعني عدم مشاركته في معسكر الإعداد للموسم الجديد بالإضافة لمباراة الفريق الافتتاحية ضد لوس أنجليس ليكرز في 22 أكتوبر تشرين الأول.

وخضع جورج، الذي انضم إلى كليبرز خلال الصيف بجانب كواي ليونارد، لجراحة في كتفه الأيمن في مايو أيار ثم خضع لجراحة أخرى في كتفه الأيسر بعد خمسة أسابيع.

وأبلغ جورج موقع دوري كرة السلة الأمريكي على الإنترنت ”لست جاهزا بنسبة 100 بالمئة لكن إذا كان علي أن أحدد نسبة، أعتقد أنني جاهز بنسبة 85 أو 90 بالمئة“.