فاز الكرواتي مارين شيليتش، بطل أمريكا المفتوحة السابق، على الياباني يويتشي سوجيتا 6-4 و6-4 يوم الاثنين ليبلغ الدور الثاني في بطولة اليابان المفتوحة للتنس المقامة في طوكيو.

وخسر شيليتش (31 عاما) في الدور الأول العام الماضي لكنه لم يرتكب أخطاء هذه المرة وفاز بنسبة 88 في المئة من نقاط إرساله الأول وأنقذ المحاولة الوحيدة لكسر إرساله طيلة المباراة التي استغرقت 74 دقيقة ليتقدم للدور الثاني.

وسيتقابل اللاعب الكرواتي في الدور المقبل مع تشونج هيون أو لورينتسو سونيجو.

وتراجع شيليتش إلى المركز 30 عالميا ويسعى للفوز بأول ألقابه هذا العام.

وفاز الفرنسي لوكا بوي المصنف الخامس بسهولة على هوبرت هوركاتش بنتيجة 6-4 و6-3 ليحجز مكانه في الدور الثاني حيث سيتقابل مع يوشيهيتو نيشيوكا الذي فاز على جواو سوزا 7-5 و6-3.

وضرب جو سويدا المشارك ببطاقة دعوة موعدا محتملا مع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول بفوزه على الألماني يان-لينارد شتروف 4-6 و7-6 و6-3.