أيام قليلة مرت على عام دراسي جديد، تخلى أولياء الأمور وأبناؤهم على حد سواء عن أجواء الإجازة بكل ما تحمله من سهر لساعات متأخرة من الليل للعودة مرة أخرى للالتزام بالنوم المبكر، لكن هذا الروتين لا يتم اتباعه في مختلف الدول، خاصة أن هناك أنواعا من المدارس حول العالم في غاية الغرابة ومثيرة للدهشة، ومن أبرزها نقلا عن موقع content)) الآتي:

تقع مدرسة الساحرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم تأسيسها من قبل القس (إد هوبارد)، وتقدم المدرسة دورات عبر الإنترنت، ويتم اختيار مجموعة قليلة من الطلاب للالتحاق بهذه المدرسة بشكل فعلي، وفي هذه المدرسة يتم تعليم الطلبة أساسيات السحر ومعتقداته، وتم افتتاحها عام 2004، والتحق بها أكثر من 200،000 طالب.

الأطفال الذين يتسولون في محطات القطار من المشاهد المؤلمة، لذلك إن تم تزويدهم بالتعليم فإن حياتهم كلها يمكن أن تتغير إلى الأفضل، من خلال هذه الفكرة بدأ مدرس بطرح الفكرة على منظمة تابعة للقطار، لإنشاء مدرسة على المحطة، يمكن للأطفال المتسولين أن يتعلموا من خلالها ليصبحوا أفضل.

المدرسة المجانية توجد في بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تأسيسها عام 2004، لا تحتوي هذه المدرسة على منهج محدد أو أي قواعد، والفكرة من إنشائها هي السماح للأطفال بالعثور على المجال الذين سيبرعون فيه على طريقتهم.

بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في بنجلادش فإن تعليم الآلاف من الأطفال معرض للخطر، لذلك قامت إحدى المؤسسات غير الهادفة للربح بإنشاء قوارب متحركة تتحرك في البلدة لتعليم الأطفال، وكأنها مدرسة متنقلة، وكانت خطة ناجحة لتعليم الأطفال، كما أن القوارب كانت مزودة بمكتبة صغيرة.