  • الإثنين ٣٠ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264958 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: دوليات  
مصرع 113 شخصا بفيضانات مدمرة شمالي الهند

مصرع 113 شخصا بفيضانات مدمرة شمالي الهند

قال مسؤولون يوم الاثنين إن أمطارا غزيرة أودت بحياة 113 شخصا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث اجتاحت مياه الفيضانات مدينة كبرى وغمرت مستشفى ودفعت السلطات إلى إجلاء نزلاء من أحد السجون.

وعادة ما تأخذ الأمطار الموسمية، التي تبدأ في يونيو حزيران، في الانحسار في أوائل سبتمبر أيلول لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أنحاء من البلاد هذا العام.

وذكر مسؤول أن 93 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ يوم الجمعة بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.

وقال ضابط الشرطة سانتوش فيرما إن ارتفاع مستويات المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.

وذكر مسؤول في حكومة ولاية بيهار المجاورة، وهي منطقة زراعية ضربتها الفيضانات في وقت سابق هذا العام، أن عدد قتلى الأمطار الأخيرة بلغ 20 يوم الاثنين.

وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة بيهار، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار بالغة حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر ومستشفى كبيرا. ونشرت السلطات في بعض الأجزاء قوارب لإنقاذ السكان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/1523 sec