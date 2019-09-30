مع عبارة (الرجال ..لا شكرا) افتتح فندق أبوابه في مدينة مايوركا الإسبانية ليكون أول فندق للنساء في البلاد، ويحظر على الرجال دخوله، حسبما قالت صحيفة الاسبانيول الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه (في مارس الماضي افتتح فندق للنساء فقط، حيث يكون جميع العاملات والنادلات وعمال النظافة والعملاء من النساء.

وأوضحت الصحيفة أن الفندق يحتوي على 39 غرفة وحمام سباحة ومنتجع صحي ومكتبة وتراس على السطح، وتهدف المنشأة التي نالت تقييم أربع نجوم إلى توفير (مساحة جديدة للنساء اللواتي يتطلعن إلى الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية).

كما تعتبر الخدمات الصحية المتوفرة، مثل التدليك والعلاجات وحوض السباحة ومقصورة التشمس الاصطناعية، محوراً رئيسياً للفندق، إلى جانب الأطعمة من مصادر محلية و(فن الطهو المرن) والمأكولات الصحية والمستدامة، كما يمكن للنساء المشاركة (في الرحلات حول الجزيرة والأنشطة الثقافية.