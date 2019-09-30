يباع خاتم الياقوت، الذي يبلغ عمره 2000 عام ويُعتقد أنه ينتمي إلى الإمبراطور الروماني كاليجولا، وهو أحد (أحجار مارلبورو)، بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني.

ويعتقد أن الخاتم الياقوتي الرائع، المصنوع من قطعة واحدة من الحجر الثمين، مملوك للإمبراطور كاليجولا، الذي حكم من 37 م حتى اغتياله بعد أربع سنوات، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويُعتقد أن الوجه المنقوش على الخاتم هو زوجته الرابعة والأخيرة كيسونيا، التي قيل إنها جميلة جداً، وقد قام كاليجولا بعرضها أمام أصدقائه.

يعتبر الخاتم هو النجم الجذاب في معرض يضم أكثر من 100 من الأحجار الكريمة المحفورة والتي ستقام في لندن من قبل محل المجوهرات الملكية وارتسكي في الأسبوع المقبل.

ستتوفر الأحجار الكريمة للشراء، حيث تتراوح الأسعار بين 5000 جنيه إسترليني و500000 جنيه إسترليني.

أثارت عملية البيع اهتماماً عالمياً، حيث قام هواة جمع من مناطق بعيدة مثل اليابان بالوقوف في طوابير خارج أماكن عملهم قبل أيام من بدء المعرض لأول مرة عبر الباب.

كان خاتم كاليجولا موجوداً في مجموعة Earl of Arundel من 1637 إلى 1762، وفي هذه المرحلة أصبحت واحدة من (MarlboroughGems) الشهيرة.

كانت هذه مجموعة تضم 800 جوهرة محفورة جمعها السياسي جورج سبنسر، إيرل مارلبورو الرابع، في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.

تم بيعها في عام 1875 من قبل جون وينستون سبنسر، تشرشل، دوق مارلبورو السابع، لدفع تكاليف الإصلاحات في منزل أجداد قصر بلينهايم، أوكسون.

وتم شراء المجموعة بالكامل بواسطة ديفيد بروميلو، من ليسترشاير، بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 2.2 مليون جنيه إسترليني بأموال اليوم)، ثم بيعت هذه المجموعة من قبل ابنته في عام 1899 في مزاد كريستي في لندن لتاجر يوليوس جولدشميدت.

وقال كيران مكارثي، مدير Wartski: (هذا الخاتم هي واحدة من( Marlborough Gems (المرموقة ، بعد أن كانت في السابق في مجموعة من إيرل أرندل).

وتابع (أنه مصنوع بالكامل من الياقوت، ونعتقد أنه ينتمي إلى الإمبراطور كاليجولا ويظهر النقش زوجته الأخيرة كيسونيا).