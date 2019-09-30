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رقم الخبر: 264954 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: منوعات  
مأساة في منتزه ترفيهي بالمكسيك.. بسبب (لعبة)

مأساة في منتزه ترفيهي بالمكسيك.. بسبب (لعبة)

قتل رجلان وأصيبت امرأتان، مساء السبت، في انحراف مقطورة داخل أفعوانيه بمتنزه ترفيهي في مكسيكو سيتي، على ما أعلنت السلطات المكسيكية.

ووقع الحادث في متنزه لافيريا في منطقة تشابولتيبيك في العاصمة المكسيكية، حيث يأتي الكثير من العائلات بحثاً عن الترفيه والتسلية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويرجح ان يكون الحادث ناجماً عن عطل ميكانيكي في المقطورة الصغيرة التي انحرفت عن السكة وسقطت مسافة 10 أمتار تقريباً على ما جاء في أولى عناصر التحقيق. وإحدى المرأتين المصابتين في وضع خطر. وأغلق المتنزه الترفيهي إثر الحادث.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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