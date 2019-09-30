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رقم الخبر: 264951 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 15:54 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعرف على 4 منتجات لها مخاطر قاتلة

تعرف على 4 منتجات لها مخاطر قاتلة

عدد الأطباء المنتجات التي يمكن أن تكون قاتلة إذا تم الإفراط في تناولها. يقول الأطباء إن الكرز يمكن أن يكون خطيرا بسبب أن عجوته تحتوي على السيانيد، وهو سم قاتل للبشر. ومع ذلك، إذا ابتلع الشخص عدد من العجوات، فلن يحدث شيء سيئ. وعندما يتم فتح العجوة وأكل محتوياتها، تكون العواقب المأساوية ممكنة، وفقا لموقع ميديك فوروم.

أيضا في قائمة المنتجات الخطرة كان الماء بجرعة قاتلة من 6 لترات. وفقا للأطباء، إذا شربت مثل هذا الحجم، يمكن أن تبدأ الخلايا الموجودة في الجسم في الانتفاخ، مما قد يؤدي إلى التشنجات والصداع.

مشروب خطير آخر هو القهوة، حيث يمكن أن يؤثر تناول كمية كبيرة منها بشكل كبير على إحساس الشخص.

ويكمل القائمة الشوكولاتة. يتحدث الأطباء عن مخاطر الثيوبرومين الموجود في الشوكولاتة. وفقا للخبراء، فإن جرعة 85 قطعة شوكولاتة قاتلة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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