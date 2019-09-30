أن عقيل أماني الرئيس التنفيذي للشركة قال: (لقد تم تقديم هذا النظام لاول مرة في البلاد وهو فريد من نوعه في العالم، وأن محطات المعالجة لديها عمر طويل واستهلاك منخفض ويمتلك هذا النظام براءة اختراع وشهادة اختبار المياه والصرف الصحي وشهادة تحليل المياه من مختبر شاهرود للمياه والتربة.

وأضاف: أجهزة تصفية المياه المنزلية تعمل بنظام (RO) الذي يهدر 3 لترات من مياه الشرب لكل 1 لتر، ونوه الى أن معدات التصفية لدينا لا تهدر المياه وتم إختبار جميع المنتجات بنجاح حيث دخلت السوق.

ووفقا لأماني أن عملية التنقية يبدو بسيطة، ولكنها عملية صعبة علميا وتجريبيا. ويمكن تقسيم هذا النظام الجديد إلى قسمين: محرك قوي يوفر ضغط الماء المطلوب، وعملية حقن.

وقال إنه في الجزء الثاني: يتم خلط عملية إعادة تدوير بالماء العادية في دورة شبه مغلقة. يعمل الجهاز بشكل جيد ولا يتسبب في أي ضرر، ولكن ضغط المحرك ثنائي الغرض لا يضاعف أيضا الضغط على أنبوب المياه.

وتابع أماني: إنتاج هذا الجهاز الجديد يتم خلال 7 خطوات وبعد تنقية المياه، يحول الجهاز الماء إلى ماء قلوي يملك درجة الحموضة العادية. تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا الجهاز 200 لتر لكل جرعة.