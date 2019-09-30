أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم الإيراني القصير بعنوان «ورهرام» من سيناريو وإخراج مهدي كامراني راد تم تقديره في مهرجان «ميت» (meet) السينمائي الدولي في إيطاليا.

وقامت لجنة تحكيم للدورة الثانية من هذا المهرجان الإيطالي بتكريم المخرج الإيراني مهدي كامراني راد بتقديمه إياه لوحة شهادة تقدير لما يحتوي فيلمه من ميزات الحركة وعمل الكاميرا وحبكة أحداث القصة في الاتصال مع المشاهد وشكرته اللجنة لفيلمه الرائع.

واقيم الحفل الختامي من فعاليات مهرجان «ميت» السينمائي الدولي الثاني بإعلان ومنح الجوائز للفائزين وتكريم الأعمال الرائعة وإعطاء لوحات التقدير في السابع والعشرين من سبتمبر / أيلول في العاصمة الإيطالية روما.

و«ورهرام» إسم إيراني جذوره ترجع إلى أفستا بهلوي كما انه اسم ملاك الفتح والنصر أشاد بها الملوك الساسانيون والذين كانوا يطلبون المساعدة منها في الحروب.

يذكر ان «ورهرام» سبق ان شارك في الدورة الثالثة من مهرجان هونغ كونغ الدولي لأفلام الأطفال في الصين ومهرجان الدولي الثاني عشر لأفلام الأطفال في بنغلاديش ومهرجان سينيشيكو السينمائي الدولي في أسبانيا وحصل على جائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «OtherMovie Lugano» الدولي في سويسرا ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير في مهرجان «Diamond» الدولي بإيطاليا.