وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، ان اليمن يتعرض اليوم لاشد انواع الحصار وقد اعلنت منظمات حقوق الانسان بانها تعاني من مصاعب في ارسال المساعدات الى اليمن.

واضاف، انه لو ازيل الحصار عن اليمن فان ايران على استعداد لارسال مساعداتها الانسانية خاصة الدوائية والغذائية الى الشعب اليمني المنكوب بالحرب ولكن حتى هذا الطريق مغلق الان للاسف ولم يتم فتحه الا اننا نامل بفتح الطريق بعد وقف اطلاق النار لارسال المساعدات الانسانية الى اليمن.

وفيما يتعلق بتصريحات السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي الذي قال بان ايران على استعداد للرد على اي هجمات اميركية قال موسوي، اننا نامل بان لا تقع حرب في المنطقة الا ان امن العراق ووحدة اراضيه وسيادته الوطنية مهمة لايران وذات اولوية وان بعض الاجواء المثارة لن تخدش العلاقات الراسخة بين البلدين الجارين.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على سيادة العراق ووحدة اراضيه وترى بان السبب في زعزعة الامن هو تواجد القوات الاجنبية في المنطقة والدول المحيطة بنا ونامل بانتهاء هذا التواجد سريعا وان ترى المنطقة الامن والاستقرار.