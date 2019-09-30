تنطلق غداً الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم بالكرة الطائرة في اليابان، حيث سيفتتح المنتخب الايراني – بطل آسيا – والذي سيشارك في هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي سيفتتح مبارياته بمواجهة المنتخب الروسي وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت طهران.

ويشارك في هذه البطولة 12 منتخباً من مختلف دول العالم، يجتمعون في العاصمة اليابانبة طوكيو والتي تستضيف البطولة للمرة الثانية عشر على التوالي وذلك من عام 1977 م ولغاية الان.

وكان ترتيب ايران في الدورة الماضية الثامن، وفي الدورة التي سبقتها التاسع.

وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب الايراني في هذه البطولة:

الثلاثاء: 1/10

ايران – روسيا 8:30 صباحاً

الاربعاء: 2/10

ايران – مصر 5:30 صباحاً

الجمعة: 4/10

ايران – كندا 5:30

السبت: 5/10

ايران – استراليا 11:30

الاحد: 6/10

ايران – البرازيل 8:30

الاربعاء: 8/10

ايران – امريكا 12:30

الخميس: 9/10

ايران – تونس 8:30

الجمعة: 10/10

ايران – الارجنتين 5:30

الاحد: 12/10

ايران – اليابان 13:30

الاثنين: 13/10

ايران – ايطاليا 9:30

الثلاثاء: 14/10

ايران – بولندا 7:00

هذا ويمثل ايران في هذه البطولة كل من (سعيد معروف – جواد كريمي – امير غفور – بوريا يلي – بوريا فياضي – فرهاد قائمي – ميلاد عبادي بور – امير حسين اسفنديار – علي شفيعي – مسعود غلامي – علي اصغر مجرد – محمد رضا حضرت بور – محمد رضا مؤذن).