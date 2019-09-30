حصل ممثلا ایران في الدورة الـ26 من مسابقة کرواتیا الدولیة للقرآن الکریم علی المرکز الأول في فرع التلاوة، والثاني في فرع حفظ القرآن كاملاً.

أن الحفل الختامي لمسابقة کرواتیا الدولیة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أقيم السبت 28 سبتمبر الجاري في العاصمة زغرب.

وحصل القارئ الإیراني «هادي أسفیداني» علی المرکز الأول في فرع تلاوة التحقیق وتلاه القارئ الترکي في المرکز الثاني.

وحصل الحافظ الايراني لکامل المصحف الشریف «محمد خاکبور» علی المرکز الثاني في فرع حفظ القرآن كاملاً حیث حصل ممثل لیبیا علی المرکز الأول في هذا الفرع.

هذا ویذکر أن لجنة التحکیم الخاصة بمسابقة کرواتیا الدولية للقرآن الكريم مکونة من محکمین من فرنسا وقطر وترکیا والبوسنة والهرسك وکرواتیا.

وأقيمت الدورة الـ26 من المسابقة الدولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري في المركز الاسلامي بالعاصمة الكرواتية زغرب، وذلك بمشاركة 70 متسابقاً من 46 دولة حول العالم.

وتضمنت هذه الدورة من المسابقة أربعة فروع هي فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، فرع حفظ 15 جزءاً، فرع حفظ 5 أجزاء، فرع التلاوة.

وکان الحافظ لکامل المصحف الشریف «محمد خاکبور»، والقارئ «هادي اسفیداني» ممثلي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في فرعي حفظ القرآن كاملاً والتلاوة في هذه الدورة من المسابقة.