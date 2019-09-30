وفي كلمة القاها في مراسم افتتاح الدورة الـ23 للاجتماع العام لقادة الحرس الثوري اليوم الاثنين بطهران، قال آية الله رئيسي: انكم قصمتم ظهر داعش في المنطقة ، في حين كان البعض لايعتقد بمدى قدرتنا على فعل ذلك، وان قائد الثورة اوضح جيدا ان طبيعة الدواعش هي من طبيعة الحركة الصهيونية والأميركية، وقد قضيتم على هذا التحرك في المنطقة من خلال المقاومة والصمود.