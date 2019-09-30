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رقم الخبر: 264941 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: محليات  
آية الله رئيسي: الحرس الثوري أثبت هشاشة قوة أميركا

آية الله رئيسي: الحرس الثوري أثبت هشاشة قوة أميركا

أكد رئيس القضاء الايراني آية الله "سيد ابراهيم رئيسي" ان الحرس الثوري باسقاطه الطائرة المسيرة الاميركية المعتدية، اثبت لشعوب العالم هشاشة قوة الاستكبار العالمي.

وفي كلمة القاها في مراسم افتتاح الدورة الـ23 للاجتماع العام لقادة الحرس الثوري اليوم الاثنين بطهران، قال آية الله رئيسي: انكم قصمتم ظهر داعش في المنطقة ، في حين كان البعض لايعتقد بمدى قدرتنا على فعل ذلك، وان قائد الثورة اوضح جيدا ان طبيعة الدواعش هي من طبيعة الحركة الصهيونية والأميركية، وقد قضيتم على هذا التحرك في المنطقة من خلال المقاومة والصمود.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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