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رقم الخبر: 264940 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: سياحة  
تطوير السياحة في إيران مع التركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات
سفير النمسا في إيران:

تطوير السياحة في إيران مع التركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات

أكد السفير النمساوي لدى إيران، وفي اشارة إلى أن إيران أحرزت تقدماً جيدا في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من التطور السياحي في البلاد.

وقال اشتيفان شولتس في حديثه إلى مراسل ارنا: أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للسياح الأجانب في عالم اليوم، و إيران أكتسبت بنية تحتية جيدة في هذه التكنولوجيا والتسويق عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، لذلك يمكن أن تكون وجهة للعديد من السياح الأجانب.

وأكد شولتس: في رأيي ، يمكن لإيران مواصلة إحراز تقدم في استخدام هذه التكنولوجيا والبيع عبر الإنترنت، كما تفعل النمسا ، والتركيز عليها يمكن أن يؤدي إلى توسيع صناعة السياحة في إيران.

وفيما يتعلق بتطور صناعة السياحة في إيران، قال: إن تدفق السياح إلى إيران مرتفع جدا مقارنة بالنمسا، مما يدل على إمكانات البلاد العالية في قطاع السياحة.

وصرح سفير النمسا لدى إيران، في إشارة إلى أن التدفق السياحي، يسبب الرخاء الاقتصادي للدول: إن وصول السياح إلى إيران يمكن أن يخلق بيئة عمل جديدة للجيل الشباب، وبناء الفنادق والمزيد من الأنشطة التجارية.

يعتقد السفير النمساوي في إيران أن السياحة تساهم في السلام والأمن والتفاهم، مضيفا أن الأبحاث تُظهر أن الاستدامة في السياحة يمكن أن تحقق مستوى عال من السلام وتوسع القطاع الخاص وتولد المزيد من الثروة وتقلص مستوى العنف في ذلك البلد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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