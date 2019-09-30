قال المتحدث بأسم الحكومة " على ربيعي" ان رئيس الجمهورية اكد لزعماء اوروبا في نيويورك ان تهرب امريكا من مسؤليتها لايبرر عدم تنفيذ اوروبا لالتزاماتها .

واضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك ، كان اهم حدث خلال الاسبوع الماضي بل هو الاهم خلال العام حيث احتلت الزيارة ونتائجها اهتماما بالغا من الجميع في الداخل والخارج .

وصرح ربيعي ان نتائج هذه الزيارة ستكون نقطة تحول في سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية وطريقا جديدا للمضي قدماً بايران.

وقال ایضا : ان تزامن وصول رئيس الجمهورية الى نيويورك مع اصدار الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا بيانا يدين ايران بحجة الهجوم على منشآت ارامكو في السعودية، كان للتاثير على ايران وايجاد اجواء نفسية ضدها في اروقة الامم المتحدة .

وبين ربيعي انه وبرغم جميع الجهود التي بذلها الامريكان لايجاد مناخ التخويف من ايران وتحييد رئيس الجمهورية , فبرغم ارادتهم اصبح روحاني محورا في الجمعية العامة للامم المتحدة وان مقر اقامتة كان الاكثر ازدحما .