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رقم الخبر: 264938 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
تقديم 18 مقالاً في ملتقى «شمس ومولانا» الدولي

تقديم 18 مقالاً في ملتقى «شمس ومولانا» الدولي

أعلن حاكم مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربايجان الغربية (شمال غربي ايران) «محمد عابدي»، انه تم تقديم 11 مقالا مختارا من الباحثين الإيرانيين و7 مقالات من باحثين أجانب من تركيا وباكستان خلال یومي الاحد والاثنين في ملتقى «شمس ومولانا» الدولي المقام في هذه المدينة .

واضاف عابدي: انه تم ارسال 251 مقالا من الباحثين المحليين والاجانب الی الامانة العامة للملتقى حيث تاهل 105 مقالات الی مرحلة التحكيم .

واكد انه وصلت المقالات المذكورة من العراق وتركيا وباكستان وبنغلاديش وأذربيجان وفرنسا الى الامانة العامة للملتقى ومنح مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي (ISC) شهادات معتمدة للمقالات المختارة.

وقال ان هذا الملتقى العلمي والادبي والعرفاني يقام للمرة الخامسة في مدينة خوي بحضور 200 شخصية من الخبراء المحليين والاجانب في الدراسات حول «شمس التبريزي وجلال الدين الرومي».

واضاف ان الملتقى عقد برعاية معهد العلوم الانسانية والدراسات الثقافية الايرانية وسيتم في الختام اصدار 66 مقالا متفوقا ضمن مجموعة واحدة تحت عنوان المقالات المختارة لملتقى «شمس ومولانا» الدولي الخامس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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