حذرّ الطبيب الايراني الاخصائي في العيون حيدر سياتري الوالدين من تداعيات إهمال سلامة عيون أطفالهم لا سيما هم الذين يعانون من حول في عيونهم .

وقال سياتري ، إنّ الأطفال الذين يعانون من ألم في عيونهم أثناء القراءة قد يصابون بحول في عيونهم.

ونصح الوالدين بمراجعة أخصائي العيون في حال حدثت لطفلهما نفس الحالة لافتاً إلى أنّ عيون الأطفال حساسة للغاية وهو ما قد يفضي إلى الإصابة بأخطار كبيرة مستقبلاّ.

وأضاف أنّ درجات الحول تختلف من طفل إلى آخر فقد يتعافى طفل ما لمجرد ارتداء النظارة المناسبة لعينيه كما وقد تكون درجة الحول كبيرة ويستدعي علاجه للإخضاع لعملية جراحية.

وأكد سياتري رداً على سؤال عما إذا كان يجب على الأطفال ارتداء النظارات أثناء القراءة على ضرورة المداومة على ارتداء النظارات سواء أثناء القراءة أو غيرها مضيفاً أن ارتداء النظارة لا يختص بوقت معين.

واستطرد قائلاً إنّ علاج الحول يتوقف على درجته فإن كانت درجته منخفضة يُنصح بغلق إحدى العينين أو استهلاك قطرات خاصة لافتاً إلى أنّ الإصابة بطول النظر أو قصره أو اللاَبُؤْرِيّة قد تفضي إلى الإصابة بالحول عند الاطفال.

وخلص إلى أنّه يجب أن تكون قدرة البصر لدى الأطفال بحالة جيدة وإلا فإن عملية التطور العقلي لديهم ستتعرض لاضطرابات خطيرة.