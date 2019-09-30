  • الإثنين ٣٠ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264935 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كيف يتم علاج الحول لدى الأطفال؟

كيف يتم علاج الحول لدى الأطفال؟

حذرّ الطبيب الايراني الاخصائي في العيون حيدر سياتري الوالدين من تداعيات إهمال سلامة عيون أطفالهم لا سيما هم الذين يعانون من حول في عيونهم .

وقال سياتري ، إنّ الأطفال الذين يعانون من ألم في عيونهم أثناء القراءة قد يصابون بحول في عيونهم.

ونصح الوالدين بمراجعة أخصائي العيون في حال حدثت لطفلهما نفس الحالة لافتاً إلى أنّ عيون الأطفال حساسة للغاية وهو ما قد يفضي إلى الإصابة بأخطار كبيرة مستقبلاّ.

وأضاف أنّ درجات الحول تختلف من طفل إلى آخر فقد يتعافى طفل ما لمجرد ارتداء النظارة المناسبة لعينيه كما وقد تكون درجة الحول كبيرة ويستدعي علاجه للإخضاع لعملية جراحية.

وأكد سياتري رداً على سؤال عما إذا كان يجب على الأطفال ارتداء النظارات أثناء القراءة على ضرورة المداومة على ارتداء النظارات سواء أثناء القراءة أو غيرها مضيفاً أن ارتداء النظارة لا يختص بوقت معين.

واستطرد قائلاً إنّ علاج الحول يتوقف على درجته فإن كانت درجته منخفضة يُنصح بغلق إحدى العينين أو استهلاك قطرات خاصة لافتاً إلى أنّ الإصابة بطول النظر أو قصره أو اللاَبُؤْرِيّة قد تفضي إلى الإصابة بالحول عند الاطفال.

وخلص إلى أنّه يجب أن تكون قدرة البصر لدى الأطفال بحالة جيدة وإلا فإن عملية التطور العقلي لديهم ستتعرض لاضطرابات خطيرة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6461 sec