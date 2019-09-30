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رقم الخبر: 264934 تاريخ النشر: أيلول 30, 2019 الوقت: 15:57 الاقسام: سياحة  
80 ألف سائح عراقي دخلوا ايران عبر منفذ خسروي خلال 6 اشهر
دائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمدينة كرمانشاه:

80 ألف سائح عراقي دخلوا ايران عبر منفذ خسروي خلال 6 اشهر

اعلن المدير العام لدائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمدينة كرمانشاه بان 80 الف سائح عراقي دخلوا ايران عبر منفذ خسروي بمحافظة كرمانشاه خلال النصف الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/ مارس 2019 ) مما يشير الى توفر فرصة جيدة لتطوير السياحة في المحافظة.

وقال «اميد قادري» الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة ان ما يقرب من 500 الف سائح محلي واجنبي زاروا خلال النصف الاول من العام الحالي المعالم الاثرية في محافظة كرمانشاه بما فيها بيستون وطاق بستان ومعبد أناهيتا وتكية «معاون المُلك» وتكية «بيكلربيكي» حيث سجل نموا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي.

واكد ان اعادة فتح حدود خسروي والاسراع في تدفق السياح المحليين والاجانب من هذا المعبر والتخطيط لتسيير الرحلات الدولية واستكمال ملف اورامانات للتسجيل في التراث العالمي واستضافة ملتقى دولي للسياحة الريفية 2020 في كرمانشاه، ترسم افاقا مشرقة امام السياحة في هذه المحافظة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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